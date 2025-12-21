إعلان

إلهام شاهين تحتفل بالعام الجديد بإطلالة أنيقة (صور)

كتب : سهيلة أسامة

12:18 م 21/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إلهام شاهين بفستان أنيق
  • عرض 4 صورة
    إلهام شاهين في أحدث ظهور (1)
  • عرض 4 صورة
    إلهام شاهين في أحدث ظهور (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا جديدة لها بجوار شجرة الكريسماس، احتفالًا برأس السنة الميلادية، وذلك على هامش حضورها المؤتمر الدولي للتميز الريادي.

وشاركت إلهام جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، ارتدت فستانًا طويلًا باللونين الزهري والأسود.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "فنانة جميلة ومشاعرك جميلة"، "قمر"، "منورة"، "طول عمرك أنيقة أدب وأخلاق وفهم، سنة سعيدة عليكي"، و"ينعاد عليكي بالصحة والسلامة".

أخر أعمال إلهام شاهين

يُذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، طارق النهري، محمود قابيل، ياسين السقا، جوري بكر، وإنجي كيوان، ومن إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:

كندة علوش عن مرضها: "الناس مش ناقصة هموم مش عايزة ازود عليهم"

أول رد من أحمد العوضي بعد انتقادات تصريح "الأعلى أجرًا"

إلهام شاهين شجرة الكريسماس اطلالة إلهام شاهين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية