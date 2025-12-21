إلهام شاهين تحتفل بالعام الجديد بإطلالة أنيقة (صور)

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا جديدة لها بجوار شجرة الكريسماس، احتفالًا برأس السنة الميلادية، وذلك على هامش حضورها المؤتمر الدولي للتميز الريادي.

وشاركت إلهام جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، ارتدت فستانًا طويلًا باللونين الزهري والأسود.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "فنانة جميلة ومشاعرك جميلة"، "قمر"، "منورة"، "طول عمرك أنيقة أدب وأخلاق وفهم، سنة سعيدة عليكي"، و"ينعاد عليكي بالصحة والسلامة".

أخر أعمال إلهام شاهين

يُذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، طارق النهري، محمود قابيل، ياسين السقا، جوري بكر، وإنجي كيوان، ومن إخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:

كندة علوش عن مرضها: "الناس مش ناقصة هموم مش عايزة ازود عليهم"

أول رد من أحمد العوضي بعد انتقادات تصريح "الأعلى أجرًا"