تستعد الفنانة لطيفة لطرح فيديو كليب جديد بعنوان "تسلملي"، إخراج جميل جميل المغازي.

الأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان سامر المصري، وتوزيع خالد نبيل، ضمن ألبوم لطيفة الأخير، والذي يحمل اسم "قلبي ارتاح".

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية إن الكليب الجديد "مفاجأة للجمهور"، وأنها تحمست بشدة للفكرة التي تعكس أحاسيس الأمومة الصادقة.

يذكر أن لطيفة حصلت على جائزة أفضل مطربة في مصر والعالم العربي عن ألبومها الأخير "قلبي ارتاح"، في ملتقى التميز والإبداع العربي.