إعلان

وصفته بـ "المفاجأة".. لطيفة تنتهي من تصوير كليب "تسلملي"

كتب : منال الجيوشي

03:45 م 21/12/2025

لطيفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد الفنانة لطيفة لطرح فيديو كليب جديد بعنوان "تسلملي"، إخراج جميل جميل المغازي.

الأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان سامر المصري، وتوزيع خالد نبيل، ضمن ألبوم لطيفة الأخير، والذي يحمل اسم "قلبي ارتاح".

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية إن الكليب الجديد "مفاجأة للجمهور"، وأنها تحمست بشدة للفكرة التي تعكس أحاسيس الأمومة الصادقة.

يذكر أن لطيفة حصلت على جائزة أفضل مطربة في مصر والعالم العربي عن ألبومها الأخير "قلبي ارتاح"، في ملتقى التميز والإبداع العربي.

لطيفة كليب تسلملي جميل جميل المغازي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية