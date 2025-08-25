فستان أبيض صيفي.. درة تخطف الأنظار من أحدث ظهور في الساحل

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية درة الجمهور والمتابعين صورًا أثناء الاستمتاع بإجازة فصل الصيف في أحد المنتجعات بالساحل الشمالي.

ونشرت درة صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان صيفي مميز، خطفت بها أنظار المتابعين.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "دايما متألقة"، "زي الملايكة"، "سندريلا تونس"، "أيقونة وجميلة"، "عيونك تسحر".

جدير بالذكر أن درة تشارك في بطولة فيلم "الست لما"، أمام النجمة الكبيرة يسرا، ونشرت صورًا من كواليس العمل، ظهرت خلالها مرتدية الحجاب، وعلقت "فاطمة شخصيتي الجديدة في فيلم الست لما".

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، يطرح عدد من قضايا المرأة، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى ورنا السبكي.

