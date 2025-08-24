دعاء حكم تستمتع بإجازة الصيف أمام البحر.. والجمهور: "قمر على الأرض"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة دعاء حكم أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها أمام البحر أثناء قضاء عطلة الصيف.

ونشرت دعاء مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة جريئة، لاقت إعجاب المتابعين.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى دودو"، "دودو القمر"، "قمر على الأرض"، "الحلوة بزيادة".

شاركت دعاء حكم في دراما رمضان 2024، في مسلسل "النص"، بطولة كل من صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي، إخراج حسام علي.

كما شارك في مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، ومن إخراج محمد سامي.

