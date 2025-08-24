"تاتو" هدى الإتربي وأمينة خليل جريئة.. 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى الإتربي

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان صيفي مكشوف الضهر.

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام من أحدث ظهور على السوشيال ميديا، وظهرت بإطلالة صيفية خطفت بها الأنظار.

ريهام أيمن

تواصل الفنانة ريهام أيمن الاستمتاع بعطلتها الصيفية، وشاركت متابعيها صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، رفقة زوجها الفنان شريف رمزي وأولادهما وهم يستمتعون بالإجازة وسط الدلافين، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

سوزان نجم الدين

خضعت الفنانة سوزان نجم الدين لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت بإطلالة كلاسيكية بأحد الحدائق والتقطت العديد من الصور.

بسمة بوسيل

خطفت المطربة بسمة بوسيل الأنظار من أحدث ظهور لها من كواليس تصوير كليب "أبو الحب"، وظهرت مرتدية فستان أبيض وغطاء رأس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"،ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل مكشوف الضهر.

شيماء سيف

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، وظهرت بملابس صيفية، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

مي سليم

خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيها مرتدية فستان جذاب وجريء باللون الذهبي خطفت به الأنظار.

أمينة خليل

كشفت الفنانة أمينة خليل عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ونشرت صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.