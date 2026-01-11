إعلان

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية؟

كتب- أحمد الخطيب:

09:36 ص 11/01/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الأحد 11-1-2026، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4026 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5177 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6040 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6902 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69026 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 214652 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 345100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 4509 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

