بإطلالة جريئة.. جومانا مراد تداعب كلبها والجمهور يعلق (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة جومانا مراد، مقطع فيديو لها مع كلبها وهي تداعبه داخل منزلها.

ونشرت جومانا، الفيديو الذي ظهرت فيه مرتدية إطلالة صيفية جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر أوي، أحلى جومانا، عسل خالص، الحلوة، أجمل فنانة".

يذكر أن، آخر أعمال جومانا مراد مسلسل "أم ٤٤" الذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، وعدد من الفنانين.