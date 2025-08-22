فيديو وصور- إلهام شاهين ولميس الحديدي وهالة صدقي في الساحل الشمالي

كتب- مروان الطيب:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صور ومقاطع فيديوهات عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها بأحد الفعاليات الخاصة وسط عدد من نجوم الوسط الفني في الساحل الشمالي.

وظهرت بوسي شلبي رفقة عدد من النجوم هم الفنانة إلهام شاهين، الفنانة هالة صدقي، الفنانة جومانا مراد، بحضور الفنان مصطفى قمر والذي قدم أغنيته "هنقول احنا لسه حبايب".

كما نشرت بوسي شلبي صور لها مع عدد من هؤلاء النجوم برفقة الفنان سعد لمجرد.

وشاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها مقاطع فيديو جمعت إلهام شاهين والإعلامية لميس الحديدي والفنان هاني رمزي عبر حسابها الخاص على انستجرام.

اقرأ أيضا:

