"أحرج معجبة حاولت مصافحته".. علي الحجار يثير الجدل:"مينفعش يعني"

07:08 م الجمعة 22 أغسطس 2025
كاتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للفنان علي الحجار أثناء خروجه عقب انتهاء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء وآثار بسببه جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض لتصرف الفنان الكبير.

إذ ظهر الفنان علي الحجار وهو ينفعل على إحدى المعجبات حاولت مصافحته وقامت بمد يدها وهو داخل سيارته ليقول لها: "وسعي إيدك، مينفعش يعني".

يذكر أن الفنان علي الحجار يلتقي جمهوره ومحبيه يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل على المسرح الكبير ضمن حفلات "100 سنة غنا".

