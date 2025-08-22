ليلى أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها.

ونشرت ليلى زاهر، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "متألقة بحبي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "واو، قمر، قمة في الجمال والحضور ابتسامتك الرائعة، جمالك، ما شاء الله، جميلة ورقيقة".

وشاركت ليلى أحمد زاهر في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

واحتفلت "ليلى" في شهر أبريل الماضي بزفافها على الفنان هشام جمال، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.