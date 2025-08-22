إعلان

ليلى أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

01:00 ص الجمعة 22 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ليلى أحمد زاهر (1)
  • عرض 3 صورة
    ليلى أحمد زاهر (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها.

ونشرت ليلى زاهر، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "متألقة بحبي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "واو، قمر، قمة في الجمال والحضور ابتسامتك الرائعة، جمالك، ما شاء الله، جميلة ورقيقة".

وشاركت ليلى أحمد زاهر في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، محمد محمود، انتصار، أحمد فهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

واحتفلت "ليلى" في شهر أبريل الماضي بزفافها على الفنان هشام جمال، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ليلى أحمد زاهر السوشيال ميديا إطلالة ليلى أحمد زاهر إنستجرام ليلى أحمد زاهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان