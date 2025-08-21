كتب-مصطفى حمزة:

وصل الفنان محمد رمضان، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، استعدادا لتقديم حفله المقام في الساحة البحرية لمنتجع وترفرونت بيروت.

وعلق الفنان محمد رمضان، في لقاء أجراه مع تلفزيون "الجديد"، على سؤال عن إمكانية تقديمه أغنية لبنانية في الحفل، وقال: "إن شاء الله، واجتهدنا جهزنا حاجات كتير لحفل السبت المقبل".

وفي رده على سؤال عن إمكانية تقديم فيديو كليب مع الفنانة هيفاء وهبي، قال: "أتمنى طبعا، لكن ملحقناش نعمل كده، بس أكيد هنعمل كده إن شاء الله"

وكشف رمضان، عن اتفاقه مع منظمي الحفل، على زيادة مساحة المكان، لتسهيل حضور عدد أكبر من الجمهور.

ويقدم الفنان محمد رمضان، الحفل المقام مساء السبت المقبل الموافق 23 أغسطس، بمشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 25، 50، 100، 1560 دولار أمريكي.