كتب- مروان الطيب:

التقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالمخرج العالمي آلان تايلور خلال تحضيرات مسلسل "أبو الملوك".

ونشر آل الشيخ، صورته مع المخرج، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "‏اجتماع مهم مع المخرج الكبير Alan Taylor بخصوص مسلسل (أبو الملوك) عبدالملك بن مروان.. نعدكم بإنتاج عالمي".

يذكر أن، تركي آل الشيخ نجح في إقامة أبرز نزالات الملاكمة في الشرق الأوسط، وسط استضافة نخبة من ألمع الأسماء في لعبة فنون القتال المختلط الشهيرة بـ "UFC" ورئيسها دانا وايت، الذي ظهر مع تركي شاهدا على التطور الكبير والتغطية العالمية لما يحدث في رياضة الملاكمة والقتال المختلط في المملكة العربية السعودية.