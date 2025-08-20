صورة- عمرو دياب مع منة القيعي وزوجها على البحر

كتب - معتز عباس:

شاركت الشاعرة والكاتبة منة القيعي صورة مع زوجها الفنان يوسف حشيش، بصحبة النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي.

ونشرت منة الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب الجمهور.

وتفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحسن مغني في مصر"، "الحبايب"، "حلوين والمكان حلو".

شاركت الشاعرة منة عدلي القيعي بكتابة كلمات أغنية "يا بخته"، في ألبوم ابتدينا" للنجم عمرو دياب.

ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا يتكون من 15 أغنية متنوعة، كالتالي": "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

