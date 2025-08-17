نجوم الفن ينعون ابن شقيق أروى جودة بعد وفاته في حادث دراجة نارية

كتبت- سهيلة أسامة:

سيطر الحزن على الفنانة أروى جودة وأسرتها، بعد إعلانها وفاة ابن شقيقها، إثر تعرضه لحادث دراجة نارية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت أروى: "إنا لله و إنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله ابن أخي چون سليم جودة ابن رولا و أحمد چيمس جودة.. اللهم ارحمه واغفرله واجعل مثواه الجنة.. اللهم ثبته عند السؤال.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة فضلا و ليس أمراً.. شكراً لكل من ساندنا في هذه الأيام الصعبة ولكل دعاء دعيتوه من أجل سليم.. جزاكم الله خيراً.. إلى أن ألقاك يا ملاكنا الجميل".

وقدم عدد من نجوم الفن واجب العزاء لأروى جودة إذ كتبت الفنانة شيماء سيف: "البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان".

ووجهت الفنانة فدوى عابد رسالة دعم قائلة: "يا حبيبتي قلبي عندك، البقية في حياتكم وربنا يصبركم ويسكنه فسيح جناته"، بينما كتبت الفنانة نور: "البقاء لله، ربنا يرحمه ويصبّركم يا أروى".

وكتبت الفنانة غادة عادل: "الله يرحمه حبيبتي ويصبركم، إن شاء الله ربنا يسعده في الجنة ويصبر قلوبكم يا رب"، كما قدمت الفنانة مي نور الشريف التعازي، وكتبت في تعليقها: "ربنا يرحمه ويغفر له"، فيما كتب الفنان شريف رمزي: "البقاء لله".

يُذكر أن آخر أعمال أروى جودة كان مسلسل "ساعته وتاريخه"، الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدد من القضايا التي شهدتها المحاكم المصرية، وهو من تأليف محمود عزت، وإخر اج عمرو سلامة.

