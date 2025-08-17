وفاة والدة الشاعر عماد حسن.. تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة

كتب- مصطفى حمزة:

كشف الشاعر عماد حسن، موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على والدته التي رحلت عن عالمنا فجر اليوم الأحد 17 أغسطس.

وكتب الشاعر، عبر صفحته في موقع فيسبوك: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأحد ١٧ أغسطس والدتي الحاجة عايدة محمد سليمان".

وتابع: "صلاة الجنازة بعد صلاة العصر، من مسجد سيدي جابر والدفنة بمقابر القوات البحرية بالناصرية بجوار مطار برج العرب".

وأضاف: "والعزاء بعد صلاة المغرب بقاعة مناسبات مسجد الفتح بعمارات ضباط مصطفى كامل..

."رجاء الدعاء لها بالرحمة و المغفرة

ويعد الشاعر عماد حسن، من أبرز رموز الشعر الغنائي، وغنى من كلماته مجموعة من أهم المطربين والمطربات، ومنهم: إيمان البحر درويش، وعلي الحجار، مدحت صالح، وسميرة سعيد، وهاني شاكر، وغيرهم.