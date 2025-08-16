"مش قادر أصدق".. رسائل نجوم الفن بعد رحيل مدير التصوير تيمور تيمور

كتب- مروان الطيب:

نعى نجوم وصناع الوسط الفني، مدير التصوير والفنان تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.

كما حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على نعيه بكلمات مؤثرة عبر بيان رسمي.

وجاء من أبرز هؤلاء النجوم المخرج مجدي الهواري، السيناريست محمد سيد بشير، الفنانة بدرية طلبة، الفنان هشام ماجد، الفنان محمد علي رزق، المخرج كريم العدل، الفنانة منة فضالي، السيناريست تامر حبيب، المخرج إسلام خيري، الفنان أحمد السقا، الفنان محمد جمعة وآخرون.

أحمد السقا

نشر النجم أحمد السقا صورة لتيمور تيمور عبرحسابه على "فيسبوك" وكتب: "هتوحشني يا صاحبي، يا أطيب خلق الله، ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك ويصبرناـ إنا لله وإنا إليه راجعون".

إسلام خيري

نعى المخرج إسلام خيري، مدير التصوير تيمور تيمور ونشر صورة لهما معا من تصوير الجزء الثاني من مسلسل "جودر" عبر حسابه على فيسبوك وكتب: "ربنا يرحمك كنت أطيب من أنك تكمل معانا مع السلامة يا تيمو".

بدرية طلبة

نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة لتيمور عبر حسابها على فيسبوك وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله، خبر يوجع القلب ربنا يرحمك يا تيمور ويصبر أهلك ويصبرنا على ىفراقك، أدعوا له بالرحمة والمغفرة".

تامر حبيب

حرص السيناريست تامر حبيب على نعي تيمور تيمور عبر حسابه على فيسبوك وكتب: "يعني ايه؟ تيمور؟".

كريم العدل

نعى المخرج كريم العد، مدير التصوير تيمور تيمور عبر حسابه على فيسبوك وكتب: "مش قادرأستوعب، استغفر الله العظيم يارب، كنت شغال في فيلم عمارة يعقوبيان وهو لسه لودر صغير، وكان أول صاحب ليا في الشغلانة دي هو وأحمد رشيد، ربنا يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال يا صاحبي، يلا روح ضحكهم فوق يا أبو دم خفيف، هتوحشني".

أعلن المخرج أحمد خالد موسى وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، مساء اليوم السبت.

وكتب أحمد خالد موسى، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا اله الا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله مدير التصوير تيمور تيمور، الله يرحمه ويغفر له".

وشارك تيمور تيمور في فيلم "الحاسة السابعة" للنجم أحمد الفيشاوي، وفيلم "شباب أون لاين" مع هالة خليل.

وآخر أعماله كانت مشاركته كممثل ومدير تصوير بالجزء الأول والثاني من مسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

