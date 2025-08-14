إعلان

أول تعليق من تامر حبيب بعد فيديو رقصه مع إنجي علي: "مكنتش أعرف اني بتصور"

10:19 م الخميس 14 أغسطس 2025

تامر حبيب وإنجي علي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

رد السيناريست تامر حبيب، على الانتقادات التي طالته بعد ظهوره في مقطع فيديو يرقص فيه مع المذيعة إنجي علي بطريقة عفوية على أنغام أغنية "خطفوني" للنجم عمرو دياب.

وقال تامر حبيب، في تصريحات تليفزيونية على قناة "المشهد": "كنا قاعدين سوا أنا وإنجي بنسمع الأغنية ومستمتعين بيها، ومكنتش واخد بالي إن فيه تصوير أصلا، وطول ما عمرو دياب بيتسمع – سواء لايف أو من السماعات – بكون في قمة سعادتي والألبوم كان لسه نازل، وأنا حبيت أغنية خطفوني جدًا”.

وأضاف: "طالما أنا صادق مع نفسي ومبأذيش حد وطالما فيه ناس واصلهم ده وحبينه، كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه".

وكانت آخر مشاركات تامر حبيب كسيناريست بمسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربيني وعرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2020.

اقرأ أيضا:

حقيقة انفصال نجوى كرم عن زوجها

هوت شورت.. دينا فؤاد بإطلالة جريئة والجمهور يعلق: "مش متعودين منك على كده"

تامر حبيب إنجي علي أغنية خطفوني رقص تامر حبيب وإنجي علي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان