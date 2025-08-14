كتب- مروان الطيب:

رد السيناريست تامر حبيب، على الانتقادات التي طالته بعد ظهوره في مقطع فيديو يرقص فيه مع المذيعة إنجي علي بطريقة عفوية على أنغام أغنية "خطفوني" للنجم عمرو دياب.

وقال تامر حبيب، في تصريحات تليفزيونية على قناة "المشهد": "كنا قاعدين سوا أنا وإنجي بنسمع الأغنية ومستمتعين بيها، ومكنتش واخد بالي إن فيه تصوير أصلا، وطول ما عمرو دياب بيتسمع – سواء لايف أو من السماعات – بكون في قمة سعادتي والألبوم كان لسه نازل، وأنا حبيت أغنية خطفوني جدًا”.

وأضاف: "طالما أنا صادق مع نفسي ومبأذيش حد وطالما فيه ناس واصلهم ده وحبينه، كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه".

وكانت آخر مشاركات تامر حبيب كسيناريست بمسلسل "لعبة النسيان" بطولة الفنانة دينا الشربيني وعرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2020.

