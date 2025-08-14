كتب-مصطفى حمزة:



كشف المايسترو التونسي محمد الأسود، تفاصيل الاستعدادات لحفل المطربة مي فاروق، المقرر إقامته تحت عنوان "سهرة مع أم كلثوم"، ضمن فعاليات الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي.



وتحدث المايسترو، مع "مصراوي"، عن تفاصيل الحفل المقرر أن يقام مساء السبت المقبل والموافق 16 أغسطس، على المسرح الأثري.



وقال: "هو تعاون جميل وموفق مع الفنانة مي فاروق، إن شاء الله، وخاصة إننا حرصنا على إعداد برنامج متنوع بين الأعمال الكبيرة والقصائد، من الأغاني التي أحبها الناس".



وتابع: "ومن الأغاني التي يضمها برنامج الحفل، جددت حبك ليه، حلم، على بلد المحبوب، الحب كله، ألف ليلة وليلة، والحمدلله الحفل عمل sold out عنده شهر تقريبا، والإقبال كبير جدا جدا، يسمح ببرمجة حفلة ثانية".



وأضاف: "الجمهور التونسي جمهور محب للمدرسة الطربية، والأصوات الكبيرة، روائع أم كلثوم وعبدالوهاب، والموجي والسنباطي، ربي يوفقنا احنا".



وأوضح: "بعد وصول العزيزة مي فاروق، أمس إلى تونس، بدأنا في البروفات، وربي يوفقنا إن شاء الله نسعد الجمهور سواء من الحاضرين بالمسرح، أو متابعي البث المباشر على قناة النيل الثقافية وعلى التلفزة الوطنية".



وضمت فعاليات الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي، التي بدأت يوم 16 يوليو الماضي، المطربين والمطربات، محمد عساف، ونانسي عجرم، آدم، لطيفة، عازف الترومبيت إبراهيم معلوف، نجوى كرم، وصوفيا صادق، هيلين سيجارا، وناصف زيتون، وأحلام.





