كتب - معتز عباس:

وجهت المطربة كارول سماحة التهنئة لـ أمينة ابنة زوجها الراحل المنتج المصري وليد مصطفى، بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت كارول صورًا تجمعها مع أمينة وشقيقتها الصغرى تالا، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "اليوم هو عيد ميلادك، لقد قابلتك وكان عمرك 11 سنة فقط. كان لديكي إحسّاس ذكي ومهذب".

وأضافت: أنظري إلى نفسك الآن، أصبحت مثل الزهرة وسيدة رائعة، بارك الله لكي في عمر، وفي والديك الذين حافظوا على رعايتك لتصبحي الشخص الذي أنتِ عليه اليوم".

وتابعت: "أنا متأكدة من أن والدك ينظر إليكِ بفخر كبير، أنا حقاً محظوظة وأنا أشاهدك أنتي وأختك تالا تكبرون في بيئة عائلية من الدفء والحب، سأكون دائمًا بجانبك عندما تحتاجني. أسعد عيد ميلاد عموني".

