إعلان

تستعرض جمالها.. ياسمين صبري تخطف الأنظار والجمهور يعلق

06:45 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري_
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري..._
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، ظهرت خلاله بقصة شعر جديدة لاقت تفاعل واسع من المتابعين.

ونشرت ياسمين الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مساء الحب".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها: "موضة التسعينات"، "جمالك ما شاء الله"، "منورة"، "قمر بكل حالاتك"، "بحبك موت"، "ملكة جمال الكوكب"، "بتجنني".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليًا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اقرأ أيضًا:

كاظم الساهر يحيي حفلًا غنائيًا في جدة 21 أغسطس

نادين الراسي بإطلالة جريئة بالأبيض والأسود

"بين الحياة والموت".. أروى جودة تطلب الدعاء لابن شقيقها

"إيه الجمال ده".. ميرنا جميل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تارا عماد تنشر جديدة صور من العرض الخاص لفيلم "درويش"

الفنانة ياسمين صبري ياسمين صبري تستعرض جمالها إطلالة ياسمين صبري ياسمين صبري بقصة شعر جديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة