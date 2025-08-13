تستعرض جمالها.. ياسمين صبري تخطف الأنظار والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، ظهرت خلاله بقصة شعر جديدة لاقت تفاعل واسع من المتابعين.

ونشرت ياسمين الفيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مساء الحب".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها: "موضة التسعينات"، "جمالك ما شاء الله"، "منورة"، "قمر بكل حالاتك"، "بحبك موت"، "ملكة جمال الكوكب"، "بتجنني".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليًا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

