"نظمت حفلات للنجوم".. معلومات عن المنتجة سارة خليفة بعد جدل اعترافاتها

كتب - معتز عباس:



تصدرت المنتجة سارة خليفة موقع البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشر اعترافاتها أمام جهات التحقيق، في اتهامها و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وغيرها من التهم.

اشتهرت سارة خليفة بتنظيم العديد من الحفلات الغنائية لنجوم المهرجانات أبرزهم عمر كمال وحمو بيكا، وحسن شاكوش وعصام صاصا ومحمود الليثي.

وحرصت على الظهور مع النجوم في حفلات ومناسبات مختلفة، منهم الكينج محمد منير، وحمادة هلال، ومحمد حماقي، ولبلبة، ومصطفى خاطر، وهنا الزاهد، وغيرهم.



أثارت اعترافات سارة خليفة جدل رواد مواقع التواصل، بعد ذكرها في التحقيقات أن دخلها الشهري من تنظيم الحفلات كان يصل لـ 500 ألف جنيه، وأن مكسب الشركة من كل حفل يتراوح بين 30 و50 ألف دولار، مع إقامة ما بين 12 و15 حفلاً سنويًا.



سارة خليفة أنكرت في التحقيقات، تأليف تشكيل عصابي، مؤكدة أن نشاطها اقتصر على عملها الإعلامي والفني، وأنه بعد انتهاء عملها على قناة المحور، سافرت إلى إحدى الدول العربية وأسست شركة "سارة برودكشن" لتنظيم الحفلات الغنائية.



خلال السطور التالية نستعرض 10 معلومات عن سارة خليفة وعلاقتها بالوسط الفني



- بدأت مشوارها الإعلامي من خلال تقديم برنامج "من القاهرة"، عبر قناة ART ، واستمرت في تقديمه لمدة 3 سنوات.



- قدمت برنامج تريند واستضافت خلاله نجوم الأعمال الدرامية.



- قدمت برنامج "مهمة صعبة" على قناة "المحور" حوالي 4 سنوات.



- قدمت عام 2024 برنامج "سارة وبيكا" مع حمو بيكا واستضافت خلاله المشاهير.



- شاركت في مسلسل "ست كوم"، يدعى "التكية".



- قامت بزيارة المشجع الأهلاوي الشهير أمح الدولي الذي عانى من أزمة صحية قبل وفاته.

- جمعتها علاقة صداقة وعمل مع نجوم المهرجانات، من بينهم عمر كمال وحسن شاكوش، وبيكا.



- تورط اسمها في قضية تزوير توكيل والذي اتهم فيها مطرب شعبي شهير.

- عقد قرانها على لاعب كرة القدم محمود عبد المنعم كهربا في يونيو 2016، قبل إعلان طلاقهما بعد 6 أشهر.



- افتتحت مركز تجميل في 2019 وكانت تستقبل فيه نجوم الفن والمشاهير.







