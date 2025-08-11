كتب - معتز عباس:

كشفت الأرجنتينية جورجينا رودرجيز عن اقتراب موعد زواجها رسميًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووضعت جورجينا صورة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهي ترتدي خاتم كبير، وعلقت: "نعم أوافق. في هذا الوقت وفي كل حياتي".

وأثارت الصورة جدل المتابعين على موقع "انستجرام"، الذين باركوا باقتراب زواج جورجينا ورونالدو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "دائما في سعادة"، "مبروك لكما"، "خاتم رائع مبروك".

كما علقت، آيتن عامر، وكتبت: "⁨حاسة أني عايزة ـعيط من الفرحة مش عارفة ليه، صبرتي ونولتي".

وقدمت جورجينا مؤخرا فيلم "Soy Georgina" هو ينتمي للأعمال الوثائقية لـ"نيتفلكس"، عن حياة جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وتتحدث الشابة الإسبانية، البالغة من العمر 27 عاما، عن تفاصيل من حياتها وعلاقتها برونالدو، منذ النظرة الأولى، كما ستكشف عن جانب من حياتها الأسرية رفقة أطفالها.

