"شلالات وبحر وأشجار".. مايان السيد تستمتع بإجازة الصيف وروبي تعلق

10:51 م الأحد 10 أغسطس 2025
    مايان السيد أسفل الشلالات في بالي
    مايان السيد تستمتع بالطبيعة في بالي
    مايان السيد تستمتع بالطبيعة والأشجار في بالي
    مايان السيد تستمتع بالطبيعة والجبال
    مايان السيد تستمتع بوقتها في بالي
    مايان السيد تستمتع بوقتها في بالي
    مايان السيد أمام البحر في بالي
    مايان السيد أمام البحر في بالي
    مايان السيد تستمتع بوقتها في بالي
كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة مايان السيد عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من رحلتها في مدينة بالي بأندونيسيا.

ونشرت مايان صورًا مختلفة من رحلتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "في حب بالي"، والتي تفاعلت معها المطربة روبي.

واحتفلت الفنانة مايان السيد، الأيام الماضية، بحفل زفاف شقيقتها بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن، مايان السيد شاركت مؤخرا في فيلم نجوم الساحل، بطولة الفنان أحمد داش، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السباعي، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

مايان السيد بالي إندونيسيا
