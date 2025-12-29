إعلان

ترامب يضع وقف إطلاق النار في غزة على طاولة لقائه مع نتنياهو

كتب : مصراوي

03:55 ص 29/12/2025

ترامب ونتنياهو

وكالات

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يضغط من أجل إحراز تقدم في وقف إطلاق النار المتعثر في غزة عندما يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين.

وقال نتنياهو هذا الشهر، إن ترامب دعاه لإجراء محادثات، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى إقامة حكم انتقالي وقوة أمنية دولية في القطاع الفلسطيني.

وقال ترامب، إنه قد يلتقي نتنياهو قريبا، لكن البيت الأبيض لم يؤكد التفاصيل.

كان نتنياهو، الذي من المتوقع أن يزور منتجع مار الاجو الشاطئي الذي يملكه ترامب، قد أعلن في 22 ديسمبر، إن من المتوقع أن تتناول المحادثات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك إيران ولبنان.

وتوسطت واشنطن في وقف إطلاق النار على الجبهات الثلاث، وفقا للغد.

