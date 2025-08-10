إعلان

بالصور.. مي عمر بملابس صيفية جريئة تخطف الأنظار على شاطئ البحر

10:16 م الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مي عمر بملابس البحر (1)_1
  • عرض 5 صورة
    مي عمر بملابس البحر (4)_4
  • عرض 5 صورة
    مي عمر بملابس البحر (3)_3
  • عرض 5 صورة
    مي عمر بملابس البحر (2)_2
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر أنظار جمهورها، من أحدث ظهور لها في جزيرة سيشيل.

ونشرت مي صورًا لها بإطلالة صيفية أنيقة أمام شاطئ البحر، لفتت الأنظار بجمالها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ولاقت الصورة إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "زي القمر"، "أجمل من الجمال"، "انا مبهورة بيكي"، "الجمال المصري"، "مي قمر البحور".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

اقرأ أيضا..

"بتتحسن كل يوم".. محمود سعد يطمئن الجمهور ويكشف موعد خروج أنغام من المستشفى

روبي ونرمين الفقي وياسمين صبري.. 20 صورة لصيف النجوم في الساحل

مي عمر جزيرة سيشيل إطلالة مي عمر انستجرام مي عمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟