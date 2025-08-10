بالصور.. مي عمر بملابس صيفية جريئة تخطف الأنظار على شاطئ البحر

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر أنظار جمهورها، من أحدث ظهور لها في جزيرة سيشيل.

ونشرت مي صورًا لها بإطلالة صيفية أنيقة أمام شاطئ البحر، لفتت الأنظار بجمالها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ولاقت الصورة إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "زي القمر"، "أجمل من الجمال"، "انا مبهورة بيكي"، "الجمال المصري"، "مي قمر البحور".

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال بطولة مسلسل "إش إش" بجانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف.

