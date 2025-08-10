"سيلفي" ياسمين صبري تخطف به الأنظار على السوشيال ميديا.. صورة

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، من إجازتها في فصل الصيف.

ونشرت ياسمين صورة "سيلفي" عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت ترتدي فستان طويل.

وشاركت ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2025، بمسلسل "الأميرة"، بطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

