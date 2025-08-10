خلاف بين تامر عبدالمنعم ومحمود عزازي.. والأخير: "لم أتغيب عن العرض"

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان تامر عبد المنعم عبر حسابه على "فيسبوك" منشورًا كشف فيه تفاصيل غياب الممثل محمود عزازي الذي يقوم بدور الزعيم في مسرحية "نوستالجيا ٨٠/٩٠" أثناء عرضها بالإسكندرية.

وجاء فيه: "تغيب الممثل الذي يقوم بدور الزعيم لظرف ما عن المسرحية أثناء عرضها بالإسكندرية، ولم يكن أمامي سوى أن أقوم بالدور لأن الصالة كانت كومبليه، وقام الماكيير إسلام عباس بعمله والكوافيرة سلوى أحمد، وأنا الآخر قمت بعملي، وكانت هذه هي النتيجة. شكرًا إسلام، أنت ماكيير كبير. المسرح لا يعيقه شيء، واحترام الجمهور واجب. عادل إمام".

ورد عليه الفنان محمود عزازي عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "من يوم 13/7 اعتذرت لأسباب خارجة عن إرادتي، ولما طلبوني في 1 أغسطس علشان مفيش بديل وافقت أطلع أعرض. أنا معرفش هو بيعمل لقطة على حسابي ليه".

وتابع في منشور آخر: "الحمد لله كان كرم كبير من ربنا، ونجاح استمر لآخر لحظة عرضت فيها، وربنا يعلم أني احترمت وقدرت كل العاملين بالعرض من الأكبر للأصغر واحد، وربنا يعلم أن اعتذاري كان بسبب قهري وأنهم تقبلوه، ولما مالقوش بديل بعد ١٨ يوم سيبت اللي بمر به، وعرضت إنقاذ للموقف، واتفقنا اتفاق جماعي أن ١ أغسطس آخر يوم عرض ليّا، وقالولي تامر هيعرض مكانك، واحتمال نغيّر بوستر المسرحية".

وأضاف: "المفاجأة الوحيدة في كل ده هو أنه يكتب إني تغيبت بشكل مفاجئ وإن تامر أنقذ العرض، والله ما حصل".

وتابع في منشور آخر: "يا جماعة الكلام ده ظلم وما حصلش، إلا بقى لو بيتكلموا على ممثل زميل تاني جه مكاني مش أنا، أنا اعتذرت عن العرض يوم ١٣ يوليو، وبعد ١٧ يوم طلبوا أنقذ الموقف مكان الممثل البديل مع وعد أن ١ أغسطس آخر يوم ليّا، وكانت الأجواء كلها محبة ومفيش خلاف".

واستكمل: "بس هما بعد ما اعتذرت قالولي إن تامر هو اللي هيعرض مكانك واحتمال نغيّر بوستر العرض ويبقى صورة تامر، جو اللحظات الأخيرة ده مش حقيقي، وبعد ما رجعنا من إسكندرية يوم ١٣ اعتذرت رسميًا وقبلوا اعتذاري، الدقائق الأخيرة إزاي يعني".

