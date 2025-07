وفاة المصارع والممثل الأمريكي هولك هوجان

كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا المصارع والممثل والمنتج الأمريكي هولك هوجان عن عمر ناهز ال 71 عاما.

ووفقا لموقع "Tmz" تأكد خبر وفاة هوجان في منزله بولاية فلويدا الأمريكية بسبب توقف عضلة القلب.

هولك هوجان هو مصارع أمريكي ولد في 11 أغسطس عام 1953، في مدينة أوجستا بولاية جورجيا الأمريكية، بدأ مجاله في المصارعة الحرة المحترفة سنة 1978 باستخدامه لعدة ألقاب سابقة، في سنة 1980 انضم إلى اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) بلقبه المعروف حالياً وهو هولك هوغان. في عام 1980 كان من أشهر المصارعين في الاتحاد، حيث كانت له شعبية كبيرة من قبل الجمهور الذين أطلقوا على أنفسهم لقب "Hulkamaniacs" أو «مجانين هولك".

شعبيته في مجال المصارعة الحرة جعلته يدخل عالم التمثيل والسينما. ظهر لأول مرة في فيلم روكي 3 سنة 1982، حينما مثل شخصية المصارع ثندرليبس، وزاد الدور من شعبيته في تلك الفترة، وظهر بعدها في أفلام من بطولته أبرزها "لا عوائق تمنع" (1989)، و«كوماندوز الضاحية" (1991)، و"بابا نويل ذو العضلات» (1996). كما ظهر في مسلسلات تلفزيونية أبرزها "الرعد في الجنة" (1994.

لديه مشروع سينمائي وحيد من المقرر عرض خلال عام 2026 بعنوان " The Adventures of Tikki the Wonder Dog" وهو من نوعية أفلام الرسوم المتحركة.