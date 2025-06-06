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نجم هوليوود جيمي فوكس يشارك في إنتاج فيلم "هابي بيرث داي لـ نيللي كريم

10:16 م الجمعة 06 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    أبطال وصناع فيلم هابي بيرث داي
  • عرض 4 صورة
    أبطال وصناع فيلم هابي بيرث داي
  • عرض 4 صورة
    أبطال وصناع فيلم هابي بيرث داي
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كتب - معتز عباس:

كشف النجم العالمي جيمي فوكس أحد أبطال فيلم "Spider Man" المشاركة في إنتاج فيلم "هابي بيرث داي، بطولة النجمة نيللى كريم والفنانة حنان مطاوع والذي عرض لأول مرة في نيويورك يوم أمس 5 يونيو الجاري.

وأعلن جيمي فوكس النجم الحائز على جائزة الأوسكار، عن مشاركته كل من المنتجين المصريين أحمد الدسوقي (SkyLimit)، أحمد بدوي (FilmSquare)، وأحمد عباس (Immersive Studios) في إنتاج الفيلم المصري هابي بيرث داي، وذلك ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الدولية في مهرجان تريبيكا السينمائي لعام 2025.

فيلم "هابي بيرث داي"تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر في أولى أعمالهم المشتركة بعد نجاحهم في المسلسل العالمي Moon Knight.

يروي الفيلم قصة تجربة إنسانية عاشتها مخرجة العمل في طفولتها وتستعرض براءة الطفولة وسط تعقيدات المجتمع الحديث.

ومن جابنه أعرب جيمي فوكس عن سعادته بهذه المشاركة، قائلًا: "نحن فخورون بالانضمام لهذا العمل القوي وصنّاعه ذوي الرؤية، لذلك لا يسعنا الانتظار لمشاهدته مع الجمهور في عرضه".

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