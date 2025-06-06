العيد الأخير.. كارول سماحة تتذكر زوجها الراحل: كنت شايفة التعب بعيونك

كتبت – منى الموجي:

نشرت المطربة كارول سماحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورتين لزوجها رجل الأعمال وليد مصطفى الذي غادر عالمنا قبل شهر تقريبا، وتذكرته بكلمات مؤثرة.

وأشارت كارول إلى أن الصورتين كانت في العيد الأخير الذي قضاه معها زوجها، وعلقت "العيد الأخير.. على نهر النيل، كنت شايفة التعب بعيونك، وقلبي من جوا حاسس إني عم ودعك، الكلام بهيديك الليلة كان قليل، وحدن ضحكات الولاد حوالينا خلقوا أمل صغير، بس إنت بصمتك وحزنك كأنك حاسس إنه العشاء الأخير".

وتوفي وليد مصطفى في 3 مايو الماضي، وأعلنت كارول الخبر عبر صفحتها على فيسبوك، ونشرت صورة تجمعها بالراحل، معلقة "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد.. حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق".