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بـ"إطلالة جريئة".. هنا الزاهد تستمتع برحلتها في باريس والجمهور يغازلها

06:56 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد في فرنسا
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد في باريس
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 7 صورة
    هنا الزاهد
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد أنظار متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، خلال استمتاعها برحلتها في باريس، والتي تفاعلت معها الفنانة آيتن عامر.

ونشرت هنا صورًا وفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "عالقه في حلمي في باريس".


نالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اجمل وحده في العالم"، "أحلى ممثلة"، "أحلى واحدة في الدنيا"، "جميلة أوي".

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل "إقامة جبرية" الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي وكوكبة من النجوم.

كما تشارك هنا الزاهد في فيلم "ريستارت"، بطولة تامر حسني وهنا الزاهد، باسم سمرة وعصام السقا وميكا ومحمد ثروت، وعدد من النجوم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

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هنا الزاهد باريس
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