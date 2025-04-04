أول منشور لـ الفنان نضال الشافعي بعد وفاة زوجته

كشف الفنان نضال الشافعي عن موعد ومكان عزاء زوجته هند محمد علي، موضحا أنه سيقام السبت بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

وكتب نضال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون".

واستكمل:"سيقام العزاء غداً السبت الموافق 5 من أبريل عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، أسالكم الدعاء لزوجتي بالرحمة والمغفرة".

وكانت رحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس 3 أبريل، زوجة الفنان نضال الشافعي، وأعلن الخبر صديقه الفنان أحمد عزمي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.



ونشر عزمي صورة قديمة تجمعه بنضال وزوجته الراحلة أثناء أدائهم مناسك العمرة بملابس الإحرام، وعلق "انتقلت إلى رحمة الله السيدة هند زوجة صديقي الفنان نضال الشافعي الله يرحمها، ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحة والدعاء".



جدير بالذكر أن نضال الشافعي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل الأميرة ضل الحيطة، ودارت أحداثه في 15 حلقة، في إطار اجتماعي رومانسي، والعمل من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض

