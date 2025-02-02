بعد شائعة انفصالها.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مع زوجها (صور)

وصلت 100 ألف.. أول تعليق لمنظم حفل أمال ماهر بالأهرامات على سعر التذاكر

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورًا من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها، وظهرت مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها، في أجواء عائلية.

ونشرت نانسي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "كان عيد ميلاد ساحرًا، محاطًا بالحب والضحك ولحظات لا تُنسى.. كل شيء كان مثاليًا تمامًا".

يذكر أن، نانسي عجرم، أحيت مؤخرا في 3 يناير حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

وفي عام 2008 تزوجت نانسي عجرم زواجا مدنيا من طبيب الأسنان فادي الهاشم في قبرص. وأنجبت ابنتها الأولى "ميلا" في 16 مايو 2009، وغنت لها أغنية بعنوان "يا رب تكبر ميلا"، وفي 23 أبريل 2011 أنجبت ابنتها الثانية "إيلا"، وأصدرت أغنية بعنوان "حضري لعبك" في يوم ميلادها. وفي 30 يناير 2019 أنجبت ابنتها الثالثة "ليا"، وغنت لها أغنية بعنوان "ليا".

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