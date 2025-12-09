أعلن الفنان أحمد عزمي انضمامه إلى ضيوف الشرف في مسلسل "ميدتيرم"، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

ونشر عزمي بوسترات المسلسل، وكتب: "أتشرف بوجودي ضمن ضيوف مسلسل ميدتيرم في شخصية (مهران)، وسط مجموعة من أشطر الشباب، ومن إخراج المبدعة مريم الباجوري، وتأليف محمد صادق، شكرًا للشركة المتحدة على تصديها لهذه الموضوعات الهامة، عمل جميل أدعوكم لمشاهدته".

يذكر أن مسلسل "ميدتيرم" لاقى إعجاب الجمهور منذ عرض أولى حلقاته، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مجموعة من الطلاب المصريين والعرب الذين يدرسون في إحدى الجامعات المصرية. المسلسل من تأليف محمد صادق، وإخراج مريم الباجوري.

