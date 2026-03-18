بعد رفضهم التدخل.. ترامب يوجه انتقادات جديدة لحلفائه بشأن مضيق هرمز

كتب : وكالات

03:42 م 18/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة أخرى انتقادات لحلفائه بسبب ترددهم في المشاركة لإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم طرق الشحن البحرية قبالة ساحل إيران، والذي تعهدت إيران بإبقائه مغلقًا.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "أتساءل ماذا سيحدث لو أنهينا ما تبقى من الدولة الإرهابية الإيرانية، وتركنا الدول التي تستخدمه، ونحن لا نستخدمه، تتحمل المسؤولية عن ما يسمى بـ 'المضيق؟' هذا سيحفز بعض حلفائنا غير المستجيبين بسرعة!".

وكان ترامب قد قال سابقًا إن الدول استجابت بشكل إيجابي لرغبته في أن يساعد الحلفاء في إعادة فتح المضيق، لكنه صرح أمس بأن معظم حلفاء الناتو أبلغوا الولايات المتحدة أنهم لا يريدون الانخراط في الحرب.

وأضاف ترامب في منشور آخر على تروث سوشيال: "نحن لا نحتاج لمساعدة أي أحد!"

مضيق هرمز إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظات
