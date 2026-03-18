يترقب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، حسم موقف ثنائي الفريق من المشاركة في مواجهة الترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي مواجهة الإياب، أمام الترجي التونسي المقرر له يوم السبت المقبل، بعد خسارته في ذهاب ربع النهائي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم الأحد الماضي على ملعب حمادي العقربي.

اختبار طبي لحسم مصير زيزو وديانج

وأكدت تقارير النادي أن الثنائي، أحمد مصطفى زيزو وأليو ديانج، يعانيان من إصابات؛ حيث أصيب زيزو بكدمة قوية في الكاحل، بينما يعاني ديانج من كدمة في اليد، وذلك خلال لقاء الذهاب.

ويخضع اللاعبان لفحوصات طبية دقيقة على هامش مران الفريق لتحديد حجم الإصابة، ومعرفة مدى إمكانية لحاقهما بمباراة الإياب أمام الترجي، وسط ترقب جماهيري واسع لقرار الجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب.

