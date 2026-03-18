مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

جميع المباريات

هل يلحق زيزو وديانج بموقعة الترجي؟.. الجهاز الفني يترقب

كتب : محمد خيري

08:57 ص 18/03/2026 تعديل في 02:09 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، حسم موقف ثنائي الفريق من المشاركة في مواجهة الترجي الرياضي التونسي، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي مواجهة الإياب، أمام الترجي التونسي المقرر له يوم السبت المقبل، بعد خسارته في ذهاب ربع النهائي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم الأحد الماضي على ملعب حمادي العقربي.

اختبار طبي لحسم مصير زيزو وديانج

وأكدت تقارير النادي أن الثنائي، أحمد مصطفى زيزو وأليو ديانج، يعانيان من إصابات؛ حيث أصيب زيزو بكدمة قوية في الكاحل، بينما يعاني ديانج من كدمة في اليد، وذلك خلال لقاء الذهاب.

ويخضع اللاعبان لفحوصات طبية دقيقة على هامش مران الفريق لتحديد حجم الإصابة، ومعرفة مدى إمكانية لحاقهما بمباراة الإياب أمام الترجي، وسط ترقب جماهيري واسع لقرار الجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب.

زيزو الأهلي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين