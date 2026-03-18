

علق اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، على تصريحات الرئيس السيسي حول عبارة "مسافة السكة"، مؤكدًا أن وراء هذه الكلمات حسابات أخرى، وأن الجيش المصري قوي وجاهز، والدعم المصري لدول الخليج يشمل كل الخيارات الممكنة لحماية الأمن الإقليمي.

وأوضح فرج، في منشور له عبر صفحته الرسمية أنه لما الرئيس السيسي قال "مسافة السكة"، فيه ناس افتكرت إنها جملة حماسية وخلاص، لكن اللواء سمير فرج وضع النقط على الحروف، موضحًا أن الكلمة دي وراها "جيش وتقيل" وحسابات معقدة جدًّا.

وأضاف اللواء سمير فرج أن الحكاية مش "عافية" وخلاص؛ الدعم المصري لدول الخليج ده "قماشة واسعة"، قد يكون قوات على الأرض لو انطلب منها رسميًّا كما حصل قبل كده، وممكن يكون "دعم ذكي"، يعني آليات، ذخيرة، معلومات استخباراتية، أو خبراء يقلبون موازين المعركة من غير شوشرة.

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن مصر تميل إلى العقل أكثر؛ فهي تقوم بدور "المايسترو" الذي يحاول إطفاء اللهب قبل ما يولع الكل.

وأكد فرج أن مصر استضافت مباحثات سرية بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، وتحاول فتح سكة كلام بين واشنطن وطهران؛ لأن "الدبلوماسية" هي التي توفر الدم والفلوس، ومصر هي الوحيدة التي عندها "مفتاح" التواصل ده.

وأكد فرج أن البعبع الحقيقي ليس إسرائيل ولا إيران فقط، مشيرًا إلى أن مصر ترى أن "المشروع الإيراني" و"المشروع الإسرائيلي" كلاهما خطر على الأمن العربي، فإيران ترغب في تمديد نفوذها، وإسرائيل عيناها على التوسع، ومصر واقفة في الوسط مثل "رمانة الميزان"، تحمي حدودها وتحافظ على التوازن لمنع المنطقة من التأجج.

وأوضح اللواء سمير فرج أن المواجهة لن تكون طويلة، موضحًا أن أمريكا مخنوقة اقتصاديًّا، ولديها انتخابات وجو سياسي مشحون، ولا تستطيع الانخراط في مواجهة برية جديدة، وأن الكونجرس لن يمنح أي شيك على بياض لأية مغامرة جديدة.

وأشار فرج إلى أن هناك أطرافًا تفضل استمرار المواجهة مثل روسيا التي تكسب من ارتفاع أسعار الغاز، إلا أن "صوت العقل" في النهاية هو الذي سيفرض نفسه.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي أن الجيش المصري قوي وجاهز، وأن يد مصر ممدودة بالسلام، ولكن إذا فكر أي طرف في المساس بأمن الخليج، فإن "مسافة السكة" ستتحول من كلمة إلى فعل يغير موازين القوى في لحظة.

