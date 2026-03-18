مجموعة إي اف چي القابضة تربح 4.1 مليار جنيه خلال 2025

أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة تسجيل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 4.1 مليار جنيه خلال 2025، وبلغ إجمالي الأصول 230.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.



وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 13% لتصل إلى 17.5 مليار جنيه.



ويرجع هذا الارتفاع على نحو أساسي إلى زيادة المصروفات العامة والإدارية الأخرى بنسبة 42% على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع مستويات التضخم في مصر، والتكاليف المقومة بالدولار الأمريكي، والمصروفات غير المتكررة المتعلقة بطرح شركة ڤاليو وتكاليف ما قبل تشغيل لقطاعات جديدة. وفي المقابل.

واستقرت مصروفات الموظفين بالمجموعة بشكل عام على أساس سنوي، حيث تم تعويض انخفاض التعويضات المتغيرة في بنك الاستثمار من خلال زيادة الرواتب وتأثير تراجع قيمة الجنيه المصري على المكاتب الإقليمية.

إجمالي الإيرادات

وعلى صعيد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، شهد الأداء تبايناً ملحوظاً في عام 2025، حيث وصلت الإيرادات إلى 11.9 مليار جنيه.

ويعكس هذا الرقم عودة الأنشطة إلى مستوياتها الطبيعية، مع انخفاض بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، 2024، الذي جاء في ظل قاعدة مقارنة مرتفعة.

وحقق قطاع الوساطة في الأوراق المالية وقطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) أداءً ملحوظًا، حيث زادت إيراداتهما بنسبة 19% و42% على التوالي مقارنة بالعام الماضي.

ومع ذلك، تأثر الأداء العام لبنك الاستثمار بانخفاض الأنشطة الخاصة بالشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، بالإضافة إلى تراجع النتائج في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، مما أدى إلى استقرار الإيرادات عند مستويات أقل من تلك التي تم تحقيقها في العام السابق. ويعكس هذا التراجع عودة ظروف التشغيل لمستوياتها الطبيعية بعد المكاسب الكبيرة من فروق أسعار العملات والأرباح غير المحققة التي سُجِّلَت في عام 2024 عقب خفض قيمة الجنيه المصري.

وفي ظل هذه المعطيات، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لبنك الاستثمار 1.3 مليار جنيه مصري خلال عام 2025.



إيرادات بنك نكست

حقق بنك نكست، البنك التجاري التابع للمجموعة، نتائج متميزة في عام 2025، حيث سجلت الإيرادات ارتفاعاً قوياً بنسبة 52% مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى 7.5 مليار جنيه.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة قدرها 30% في صافي إيرادات الفوائد نتيجة لنمو قاعدة الأصول المدرة للفوائد، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة من بيع أصول غير أساسية.

كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بنسبة 77% على أساس سنوي ليبلغ 3.1 مليار جنيه مصري، حيث بلغت حصة المجموعة من هذا الربح 1.6 مليار جنيه مصري، مع تجاوز نمو الإيرادات لنمو المصروفات التشغيلية الذي بلغ 38%.