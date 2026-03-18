قطر تدين استهداف إسرائيل لمنشآت الغاز في إيران

كتب : محمد جعفر

03:43 م 18/03/2026

وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري

وصفت قطر الهجوم الإسرائيلي على منشآت غاز داخل إيران بأنه تصرف "خطِر وغير مسؤول" في ظل التوتر العسكري المتصاعد بالمنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الضربة استهدفت مرافق مرتبطة بحقل بارس الجنوبي، الذي يُعد امتدادًا لحقل الشمال في قطر.

وأوضح الأنصاري أن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي، فضلًا عن مخاطره على شعوب المنطقة وبيئتها.

ودعت الدوحة جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

فيديو قد يعجبك



فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مصراوى TV

فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مدبولي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة الدولة خلال عيد الفطر
أخبار مصر

مدبولي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة الدولة خلال عيد الفطر
أماكن وساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظات
أخبار المحافظات

أماكن وساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظات
أرغم راكباً على النزول.. سقوط "سائق المرج" بعد فيديو الشتائم والسباب
حوادث وقضايا

أرغم راكباً على النزول.. سقوط "سائق المرج" بعد فيديو الشتائم والسباب
وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
أخبار مصر

وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد

الجمعة والسبت.. تحديد عيد الفطر رسميًا في دولتين