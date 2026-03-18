وصفت قطر الهجوم الإسرائيلي على منشآت غاز داخل إيران بأنه تصرف "خطِر وغير مسؤول" في ظل التوتر العسكري المتصاعد بالمنطقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الضربة استهدفت مرافق مرتبطة بحقل بارس الجنوبي، الذي يُعد امتدادًا لحقل الشمال في قطر.

وأوضح الأنصاري أن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي، فضلًا عن مخاطره على شعوب المنطقة وبيئتها.

ودعت الدوحة جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والالتزام بالقانون الدولي، والعمل على خفض التصعيد بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.