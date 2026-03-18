هتصلي العيد فين؟.. الأوقاف تعلن أماكن ساحات الصلاة في المنوفية

في الذكرى الـ 37 لاسترداد طابا.. ماذا فعل بدو سيناء لإثبات أحقية مصر في

العيد "على قد الإيد".. أجمل 10 أماكن للخروج في القليوبية بأقل تكلف (صور)

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بمناسبة استقبال عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٧ هجرياً / ٢٠٢٦ ميلادياً من خلال تعديل مواعيد التشغيل بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LR) في إطار تقديم خدمات مميزة للمواطنين وتيسيراً علي جمهور الركاب، وذلك أيام العطلة الرسمية لعيد الفطر المبارك التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء وبيانها كالتالي:-

مواعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق





قيام أول قطار من محطات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق (حلوان - المرج الجديدة - شبرا الخيمة - المنيب) الساعة ٥:١٥ صباحاً قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس الساعة ٥:١٥ صباحاً.

قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحاً ، ومن محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة ٥:١٥ صباحاً..

قيام آخر قطار من حلوان و المرج الجديدة الساعة ١٢:١٥ صباحاً

قيام آخر قطار من شبرا الخيمة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً.

قيام آخر قطار من المنيب الساعة 12:40 صباحاً .



قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 12:06 صباحاً.

قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 12:02 صباحاً .

قيام آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 12:23 صباحاً .

قيام آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 12:26 صباحاً .

يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثاني للمترو بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ صباحاً.



يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الأول والثالث للمترو بمحطة جمال عبد الناصر وبين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً.

يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخطين الثاني والثالث للمترو بمحطة جامعة القاهرة الساعة ١٢:١٥ صباحاً.

علماً بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال أيام عيد الفطر المبارك.



سيتم تمديد ساعات التشغيل خلال أيام عيد الفطر المبارك لمدة ساعة واحدة ليتم إغلاق محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق حوالي الساعة 2:00 صباحاً بدلاً من الساعة 1:00 صباحاً.

سيتم تقليل زمن التقاطر خلال ساعات الذروة ليصبح (5 -10دقائق) وذلك لاستيعاب وتسهيل الكثافة العالية المتوقعة للركاب خلال أيام العيد.



إجمالي عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر المبارك:

الخط الأول للمترو 450 رحلة يومياً.

الخط الثاني للمترو 492 رحلة يومياً.

الخط الثالث للمترو 429 رحلة يومياً.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)



قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 6:00 صباحاً.

قيام أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور الساعة 6:11 صباحاً.

قيام أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة (المعرفة) الساعة 6:25 صباحاً.

قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) في اتجاه بدر الساعة 6:39 صباحاً.

قيام آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس الساعة 11:15 مساءً.

قيام آخر قطار من عدلي منصور وأيضاً من الفنون والثقافة في اتجاه بدر الساعة 11:45 مساءً.

قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:09 مساءً.

قيام آخر قطار من العبور الجديدة (المعرفة) في اتجاه بدر الساعة 11:39 مساءً.

سيتم تمديد ساعات التشغيل خلال أيام عيد الفطر المبارك لمدة ساعة واحدة ليتم إغلاق محطات القطار الكهربائي الخفيف(LRT) حوالي الساعة 12:00 صباحًا بدلاً من الساعة11:00 مساءً

إجمالي عدد الرحلات للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) 216 رحلة يومياً خلال أيام عيد الفطر المبارك:

كما أشار البيان إلى توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف((LRT لاستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل من خلال غرف التحكم المركزي ، وتواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان على النظام داخل المحطات مع الدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الازدحام ، و رفع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطوارئ المنتشرة في المحطات واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك.

