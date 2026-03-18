أعلنت إسرائيل أنها قتلت وزير المخابرات الإيراني في أحدث عملية اغتيال لقادة النظام الإيراني، ضمن سلسلة من الضربات الموجهة التي تستهدف كبار المسؤولين في طهران.

إعلان إسرائيل عن اغتيال وزير المخابرات الإيراني

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء، إنه جيش الاحتلال قتل وزير المخابرات الإيراني في غارة جوية في طهران ليلة الثلاثاء.

وأوضح كاتس، في تقييم للوضع صباح الأربعاء أنه "من المتوقع حدوث مفاجآت كبيرة" على جميع جبهات الحرب، متعهدا بتصعيد الصراع المستعر بالفعل في المنطقة.

صلاحيات جديدة بعد اغتيال وزير المخابرات الإيراني

وأضاف كاتس، أنه ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد حسّنا آلية استهداف أعضاء آخرين في القيادة الإيرانية.

وقال كاتس: "لقد أذنت للجيش باغتيال أي مسؤول إيراني رفيع المستوى بمجرد ظهور فرصة عملياتية واستخباراتية دون الحاجة إلى موافقتنا أنا ونتنياهو"، مما يمهد الطريق لمزيد من العمليات.

ادّعاءات أوّلأية باغتيال وزير المخابرات الإيراني

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ محاولة لاغتيال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب الليلة، وهو مسؤول إيراني رفيع شغل مناصب في حكومتي إبراهيم رئيسي ومسعود بزشكيان.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال ينتظر نتائج الهجوم، ويبدو أنها مبشرة.

أهمية إسماعيل الخطيب في النظام الإيراني

ولا يقل إسماعيل الخطيب أهمية عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي اغتالته إسرائيل صباح الثلاثاء، حيث يعد شخصية أمنية بارزة، في وقت ساد فيه التوتر على مر السنين بين الحرس الثوري ووزارة المخابرات الإيرانية بسبب اختلاف الأدوار.

وتأتي عملية اغتيال وزير المخابرات الإيراني في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمواقف الحازمة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران.