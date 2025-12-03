مايان السيد تنشر صورا من كواليس العرض الخاص لـ"ولنا في الخيال حب" بالرياض

بالصور.. سامر أبو طالب يعقد قرانه بعد الانفصال عن رنا سماحة

جدة- منى الموجي:

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن مشاركة مجموعة جديدة من ألمع النجوم في الجلسات الحوارية المرتقبة على هامش دورته الجديدة لعام 2025، والتي تنطلق في 4 ديسمبر 2025.

النجوم

تستضيف الجلسات نخبة من النجوم المشاركين من كافة أنحاء العالم، لتبادل الرؤى وإجراء الحوارات حول مسيرتهم المهنية ومصدر إلهامهم وتجاربهم الشخصية بحضور المعجبين وعشّاق السينما والخبراء في القطاع.

وتشارك كل من الممثلة وسيدة الأعمال جيسيكا ألبا (فيلم الأربعة المذهلون)، والممثلة المرشّحة لجائزة الأوسكار آنا دي أرماس (فيلم شقراء)، والممثلة الكندية نينا دوبريڤ (فيلم يوميات مصاص دماء)، والمرشحة لجائزة الأوسكار الممثلة كيرستن دانست (فيلم لصّ الأسطح)، والممثلة الحائزة على جوائز مرموقة داكوتا جونسون (فيلم الماديون)، والممثلة والمنتجة المرشّحة لجائزة الأوسكار كوين لطيفة (فيلم "رحلة فتيات")، ونجمة السينما الهندية كريتي سانون (فيلم تيري إشك مين)، في الجلسات الحوارية لمناقشة مسيرتهم المهنية وتجاربهم الشخصية.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي تنطلق فعاليات دورته الخامسة غدا الخميس 4 ديسمبر، بحفل افتتاح من المقرر أن يشهد حضور عدد كبير من النجوم.