شاركت الفنانة هدى الإتربي محبيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا في حفل منصة شاهد واتصالات.

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ملفتة وأنيقة، مرتدية فستان شتوي باللون الأسود.

وكتبت هدى تعليقًا: "احتفل بلحظات الحياة".

آخر أعمال هدى الإتربي الفنية.

يذكر أن الفنانة هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، على قناة "ام بي سي مصر".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل هدى الإتربي الجديد في رمضان 2026

تشارك هدى الإتربي في مسلسل "الكل بيحب مودي"، رمضان 2026، بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

