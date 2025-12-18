محمود العسيلي: "حلمي اتحقق إني أعمل أغنية لـ محمد صلاح"

قال المطرب محمود العسيلي، إن حلمه تحقق بعمل أغنية لنجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ونشر العسيلي، فيديو للأغنية والتي كانت لإحدى شركات المحمول، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كان حلم كبير ليا من زمان إني أعمل أغنية مخصوص لصلاح، والحمد لله النهاردة الحلم اتحقق".

وأَضاف: "مبسوط جدا وحاسس بقيمة الأغنية في توقيتها، وإن شاء الله أكون وش خير على منتخب مصر ونفرح بيه السنة دي".

يُذكر أن، محمود العسيلي احتفل العام الماضي بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وأقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.