إعلان

محمود العسيلي: "حلمي اتحقق إني أعمل أغنية لـ محمد صلاح"

كتب : هاني صابر

02:00 ص 18/12/2025

المطرب محمود العسيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المطرب محمود العسيلي، إن حلمه تحقق بعمل أغنية لنجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ونشر العسيلي، فيديو للأغنية والتي كانت لإحدى شركات المحمول، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كان حلم كبير ليا من زمان إني أعمل أغنية مخصوص لصلاح، والحمد لله النهاردة الحلم اتحقق".

وأَضاف: "مبسوط جدا وحاسس بقيمة الأغنية في توقيتها، وإن شاء الله أكون وش خير على منتخب مصر ونفرح بيه السنة دي".

يُذكر أن، محمود العسيلي احتفل العام الماضي بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وأقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

المطرب محمود العسيلي أغنية محمود العسيلي لمحمد صلاح محمد صلاح نجم ليفربول محمود العسيلي على إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان