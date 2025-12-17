إعلان

25 صورة لنجوم الفن في حفل مجلة Enigma باليوبيل الفضي

كتب : معتز عباس

10:39 م 17/12/2025
    هالة سرحان على الريد كاربت
    نجيب ساويرس يصل حفل مجلة اينجما (1)
    نيكول سابا
    ناهد السباعي تخطف الانظار على ريد كاربت مجلة اينجما (1)
    ليلى علوي
    عمرو يوسف
    عزيز مرقة وناهد السباعي على الريد كاربت
    عزيز مرقة وناهد السباعي على الريد كاربت في حفل مجلة اينجما
    نجوم الفن ومشاهير في حفل مجلة اينجما
    زينة على ريد كاربت حفل مجلة اينجما (1)
    زينة على ريد كاربت حفل مجلة اينجما (2)
    زينة تشارك في حفل مجلة اينجما (1)
    نجيب ساويرس يصل حفل مجلة اينجما (3)
    جيهان خليل على الريد كاربت
    جيهان خليل على الريد كاربت في حفل مجلة اينجما
    بوسي شلبي واروى جودة في حفل مجلة اينجما
    بوسي شلبي واروى جودة في حفل مجلة اينجما (2)
    داليا مصطفى تصل حفل مجلة اينجما (1)
    انجي علي وهالة سرحان على الريد كاربت في حفل مجلة اينجما
    انجي المقدم
    انجي علي وهالة سرحان على الريد كاربت
    اسر ياسين وزوجته في حفل مجلة اينجما
    داليا مصطفى تصل حفل مجلة اينجما (2)
    أحمد حسام ميدو

تصوير / هاني رجب:

توافد عدد كبير من نجوم الفن، مساء اليوم الأربعاء، على حفل مجلة Enigma، الذي يقام في أحد الفنادق الكبرى بمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاق أول عدد لها.

شهدت السجادة الحمراء ظهور مميز لنجوم ونجمات الفن ومشاهير، أبرزهم، رجل الأعمال نجيب ساويرس، الفنان عمرو يوسف، جيهان خليل، الفنانة داليا مصطفى، الفنانة زينة، الفنان أحمد مجدي، الفنانة أروى جودة، الفنانة نيكول سابا، النجمة ليلى علوي، الفنانة إنجي المقدم.

كما حضر أيضًا الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية هالة سرحان، الفنانة إنجي علي، الفنان آسر ياسين وزوجته، الفنانة ناهد السباعي، المطرب عزيز مرقة، والعالمي أحمد حسام ميدو.

