25 صورة لنجوم الفن في حفل مجلة Enigma باليوبيل الفضي

تصوير / هاني رجب:

توافد عدد كبير من نجوم الفن، مساء اليوم الأربعاء، على حفل مجلة Enigma، الذي يقام في أحد الفنادق الكبرى بمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاق أول عدد لها.

شهدت السجادة الحمراء ظهور مميز لنجوم ونجمات الفن ومشاهير، أبرزهم، رجل الأعمال نجيب ساويرس، الفنان عمرو يوسف، جيهان خليل، الفنانة داليا مصطفى، الفنانة زينة، الفنان أحمد مجدي، الفنانة أروى جودة، الفنانة نيكول سابا، النجمة ليلى علوي، الفنانة إنجي المقدم.

كما حضر أيضًا الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامية هالة سرحان، الفنانة إنجي علي، الفنان آسر ياسين وزوجته، الفنانة ناهد السباعي، المطرب عزيز مرقة، والعالمي أحمد حسام ميدو.

