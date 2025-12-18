لن أتهاون ولا تصالح.. أرملة نجل صلاح الشرنوبي تكشف تفاصيل سرقة شقتها

كشفت الإعلامية سالي شبل، أرملة الفنان محمد الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، عن أزمة جديدة تعرضت لها عقب دخولها شقتها التي كانت تعيش فيها مع زوجها الراحل ونجلهما عمر، بعد مرور 6 أشهر على منعها من دخولها.

وأوضحت أنه بعد مرور 6 أشهر على منعها من دخول شقتها التي عاشت بها ما يقرب من 8 سنوات، نجحت في دخول شقتها تحت إشراف وأمر من جهات التحقيق المختصة، وبمرافقة رجال الشرطة والنيابة العامة والمحكمة، بعد واقعة اغتصاب حيازة الشقة طوال الأشهر الماضية.

وأضافت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك": "دخلت أمس إلى شقتنا تحت رعاية وأمر وإشراف رجال القانون من الشرطة والنيابة العامة والمحكمة بعد اغتصاب حيازة الشقة ومنعنا من دخولها وتغيير الأقفال طوال الفترة الماضية ومنذ وفاة محمد (رحمه الله)".

وأكملت: "كانت المفاجأة التي تعد لي مفاجأة للأسف ولكنها كانت توقع مسبق للكثيرين من حولي، أن الشقة تمت سرقتها من الأشياء الثمينة والأوراق الهامة حتى ملابسنا لم تسلم من السرقة، وتم تخريب الكثير من الأشياء بحيث لم تصلح الشقة للعيش مجدداً على هذا الوضع".

وأوضحت: "سألتزم بتطبيق القانون والسير في المسارات والإجراءات المتبعة خطوة بخطوة كما فعلت سابقاً، لأنني على عهد مع الله ومع محمد أنني لن أترك أي حقوق تخص عمر أو تخصني لأي شخص ولن أتسامح ولا اتساهل مع أي شخص يرى نفسه مشهور ومعروف وفوق القانون".

وأكدت: "أننا نعيش في دولة يسري فيها القانون على الجميع وسأطبق القانون بلا أي تهاون أو تسامح، وسنحصل على كل ما أقره الشرع والقانون لنا بدون التنازل عن أي شئ وبدون التنازل عن كرامتنا كما يريدون".

واختتمت: "محمد كان له استثناء من كل شئ في الحياة بالنسبة لي وكان له معاملة خاصة كما كان له حالة حب خاصة..ولن اتعامل بتهاون أو تسامح مع أي شخص قرر سلب حقوقنا ولا يطمح أحد للتصالح".

تفاصيل وفاة محمد الشرنوبي

يذكر أن، الفنان محمد الشرنوبي رحل عن عالمنا في 15 يونيو الماضي.

وكشف الموسيقار صلاح الشرنوبي عن تفاصيل وفاة نجله في لقائه ببرنامج "كلام الناس" تقديم ياسمين عز، أن نجله دخل المستشفى في شهر أبريل الماضي بعد إصابته بـ "سخونية" شديدة"، متابعًا: "عرضناه على دكاترة وهو من النوع اللي مبيحبش الدكاترة، وبدأ يتحرك مع والدته وإخواته علشان يروح للدكاترة".

وأضاف: "كان بياخد مضادات حيوية واتعرض على دكاترة في تخصصات مختلفة وقالوا مفيش مناعة وفيه فيروس وحاولنا نسعفه بأي شكل، وبعد ما احتاروا كل الأطباء قالوا نروح مستشفى الحميات علشان يبحثوا عن سبب الحمى دي، ولكن الفيروس كان متمكن منه ولكن دي حكمة ربنا وقدر الله وما شاء فعل".