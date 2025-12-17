علاء مرسي ودنيا عبدالعزيز ومحمد أبو داوود في عزاء شقيقة عادل إمام (صور)

25 صورة من عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

حضر الفنانون علاء مرسي ودنيا عبدالعزيز ومحمد أبو داوود، عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام المقام مساء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

واستقبل المخرج رامي إمام والنجم محمد عادل إمام المعزيين في وفاة عمتهما وشقيقة والدهما الزعيم عادل إمام.

وكان من بين نجوم الفن أيضا لبلبة وعمرو يوسف ويسرا وريهام عبدالغفور وأحمد فتحي وخالد زكي وهشام ماجد وعماد زيادة.

يذكر أن، إيمان إمام أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي وشقيقة عادل إمام، رحلت عن عالمنا الأحد الماضي، وشيع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنها بمقابر العائلة.