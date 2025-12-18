إعلان

حدث بالفن|عزاء شقيقة عادل إمام ووفاة نجمة وإصابة نجم بجلطة في المخ

كتب : معتز عباس

12:19 ص 18/12/2025
حدث بالفن|عزاء شقيقة عادل إمام ووفاة نجمة وإصابة نجم بجلطة في المخ

النشرة الفنية

25 صورة لنجوم الفن في حفل مجلة Enigma باليوبيل الفضي

توافد عدد كبير من نجوم الفن، على حفل مجلة Enigma، الذي يقام في أحد الفنادق الكبرى بمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاق أول عدد لها.

حفل مجلة Enigma عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام نجوم الفن يسرا مي عز الدين محمد رمضان جلال الزكي وفاة نيفين مندور محيي إسماعيل مصطفى أبو سريع مصطفى أبو سريع يُعلن انفصاله

