وجه النجم محمد رمضان، رسالة لجمهوره بسبب الأخبار التي يتم تداولها حول حبسه لمدة عامين، رغم أن قرار المحكمة مع إيقاف التنفيذ.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أعتذر لعائلتي وجمهوري وأصدقائي عن هذه الأخبار التي تتداولها المحاكم والصحافة المصرية من حوالي أكتر من ٧ سنوات متصلة ومفيش شهر بيعدي من غير أحكام بالسجن لي ووصلت حتى لإبني الطفل".

وتابع: "آخر قضية أغنية معايا تصريح الرقابة بعرضها.. وكمان مش أنا أصلا اللي كاتبها ومع ذلك اتحكم عليا بالسجن ولكن مع إيقاف التنفيذ ولم توضح الصحافة أنه مع إيقاف التنفيذ محاولة لوقوع ضرر بالفعل لي ولعائلتي".

وأضاف: "ملحوظة: هفضل أحب بلدي وأعشق ترابها للأبد .. ثقة في الله نجاح متصاعد مستمر".

رمضان قال بالفيديو: "الكلام ده بيأثر على شغلي ومستقبلي وحفلاتي .. حفلتي في ميعادها بنيويورك 17 يناير، ثقة في الله أقوى حفلة في نيويورك".

وطرح رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "Beep Beep" عبر قناته على "يوتيوب".

ويأتي طرح الأغنية بعد أن أيدت محكمة مستأنف جنح الدقي، الأربعاء، حكم حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنتين، في القضية المتهم فيها بنشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك مع إيقاف التنفيذ.