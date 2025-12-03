ينتظر مجموعة من أبرز نجوم الفن، حسم ساحات المحاكم، العديد من القضايا الخاصة بهم، وفي مقدمة هؤلاء النجوم، سعد لمجرد، وشيرين عبدالوهاب، وفضل شاكر.

وتصدر الفنان المغربي سعد لمجرد، قوائم المطلوبين في ساحات المحاكم، وفي التقرير التالي، نرصد تفاصيل القضايا التي تطارد نجوم الفن.

اعتداء جنسي

يخضع سعد لمجرد للمحاكمة أمام محكمة جنايات دراجينيان، في جنوب فرنسا، بسبب اتهامه بالتعدي على الجنسي على نادلة فرنسية في ملهى ليلي، في عام 2016.

تنظيم مسلح

يواجه المطرب اللبناني فضل شاكر، أمام المحكمة العسكرية في لبنان، 4 اتهامات، وهي الانتماء إلى تنظيم مسلح "مجموعة الشيخ أحمد الأسير"، وتمويل هذا التنظيم، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

فساد في ملف الإسكان

أعلن نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، عن اتخاذ إجراءات قانونية، بسبب وجود فساد في ملف الإسكان، الذي تتولى الإشراف عليه المطربة نادية مصطفى، وإحالته إلى النيابة العامة.

سرقة وتربح

اتهمت المطربة شيرين عبد الوهاب، المسؤول السابق لحساباتها في مواقع التواصل، في بلاغ رسمي، بالسرقة والتربح والحصول على 86 ألف دولار من أرباح الحسابات بدون علمها.

سب وقذف

تقدم المطرب حلمي عبد الباقي، وكيل نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، موجها له اتهامات بالتنمر والسب والقذف.